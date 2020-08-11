В Дагестане погиб 1 человек в результате падения автомобиля в 100-метровый обрыв

Автор Мадина

9 августа на 135-ом километре автодороги «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост» 38-летний мужчина, сидя за рулем автомобиля «Mazda Tribute», не смог справиться с управлением, что привело к падению машины в обрыв высотой 100 метров, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу МВД по республике.