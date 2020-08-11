«Да вы охренели там совсем!» — возмутилась Симоньян, комментируя задержание Придыбайло. Симоньян потребовала немедленно освободить Придыбайло и других корреспондентов России, задержанных в Беларуси.
В Минске задержали корреспондента RT
- Автор Мадина
- 11 августа, 2020. Вторник 00:44
В Минске задержали журналиста Russia Today Константина Придыбайло. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что Придыбайло отпустили, пишет "Лента.ру".
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