ЗАМАНА - В Минске задержали корреспондента RT

В Минске задержали корреспондента RT

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11 августа, 2020. Вторник 00:44
В Минске задержали корреспондента RT

В Минске задержали журналиста Russia Today Константина Придыбайло. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что Придыбайло отпустили, пишет "Лента.ру".

В Минске задержали корреспондента RT
Происшествия

«Да вы охренели там совсем!» — возмутилась Симоньян, комментируя задержание Придыбайло. Симоньян потребовала немедленно освободить Придыбайло и других корреспондентов России, задержанных в Беларуси.

 

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