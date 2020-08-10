ЗАМАНА - В Дагестане заключили под стражу троих мужчин, подозреваемых в похищении девушки

В Дагестане заключили под стражу троих мужчин, подозреваемых в похищении девушки

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10 августа, 2020. Понедельник 10:42
В Дагестане заключили под стражу троих мужчин, подозреваемых в похищении девушки

Следственные органы Следственного комитета РФ по Дагестану продолжают вести расследование уголовного дела в отношении 3-х мужчин из Магарамкентского района, которые подозреваются в похищении девушки, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службе СУ СКР по республике.

В Дагестане заключили под стражу троих мужчин, подозреваемых в похищении девушки
Происшествия

5 августа текущего года в селе Газардкам Магарамкентского района трое мужчин похитили 22-летнюю девушку, насильно посадили ее в машину и отвезли в Дербент.  Сутки они удерживали девушку в квартире одного из соучастников, добиваясь от нее согласия заключить брак с похитителем. На следующий день полицейские освободили девушку и отвезли ее в семейный дом. Похитители арестованы. Идет следствие, которое направлено на выявление всех причин случившегося, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. 

 

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