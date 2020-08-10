В Дагестане заключили под стражу троих мужчин, подозреваемых в похищении девушки

5 августа текущего года в селе Газардкам Магарамкентского района трое мужчин похитили 22-летнюю девушку, насильно посадили ее в машину и отвезли в Дербент. Сутки они удерживали девушку в квартире одного из соучастников, добиваясь от нее согласия заключить брак с похитителем. На следующий день полицейские освободили девушку и отвезли ее в семейный дом. Похитители арестованы. Идет следствие, которое направлено на выявление всех причин случившегося, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.