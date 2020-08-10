У всех погибших был поставлен диагноз пневмония и выявлен положительный результаты теста на коронавирус. В общем в Москве скончались 4585 человек.
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 10 августа, 2020. Понедельник 02:14
Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве за прошедшие сутки, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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