В Дагестане более 40 человек отравились питьевой водой

В селе Геджух Дербентского района случилось массовое отравление питьевой водой. С острым кишечным отравлением отправились в больницу 9 дагестанцев, из которых 6 детей. В общем обнаружено больше 40 человек с признаками отравления. Управление СКР по Дагестану начало доследственную проверку.