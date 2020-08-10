ЗАМАНА - В Дагестане более 40 человек отравились питьевой водой

В Дагестане более 40 человек отравились питьевой водой

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10 августа, 2020. Понедельник 01:11
В Дагестане более 40 человек отравились питьевой водой

В селе Геджух Дербентского района случилось массовое отравление питьевой водой. С острым кишечным отравлением отправились в больницу 9 дагестанцев, из которых 6 детей. В общем обнаружено больше 40 человек с признаками отравления. Управление СКР по Дагестану начало доследственную проверку.

В Дагестане более 40 человек отравились питьевой водой
Происшествия

Причиной отравления называют грязную воду, которая подается в дома.

В данный момент выявляются ответственные сотрудники, которые отвечают за стабильную работу водопроводных сетей.

 

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