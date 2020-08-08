В Цунтинском районе шло строительство автомобильной дороги, когда начался камнепад.
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
- Автор Мадина
- 08 августа, 2020. Суббота 12:13
В Дагестане во время постройки дороги произошел сильный камнепад. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Подъем», пишет "Лента.ру".
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