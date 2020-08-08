В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались еще 14 человек с коронавирусом, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб города.

У всех погибших был поставлен диагноз пневмония и выявлен положительный результат тестов на коронавирус. Возраст скончавшихся не уточняется. В общем с начала пандемии в Москве ушли из жизни 4560 человек.