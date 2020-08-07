В селе Агачаул нашли незаконную свалку

Рядом с селом Агачаул нашли незаконную мусорную свалку, площадь которой составляет 5 000 квадратных метров. Сведения об этом опубликованы на сайте «Мирмол».

На незаконной свалке был найден ядовитый и опасный для жизни бытовой и строительный мусор.

В данный момент идет тщательный сбор необходимой информации, на основании которой нарушителей привлекут к административной ответственности.