На незаконной свалке был найден ядовитый и опасный для жизни бытовой и строительный мусор.
В данный момент идет тщательный сбор необходимой информации, на основании которой нарушителей привлекут к административной ответственности.
Рядом с селом Агачаул нашли незаконную мусорную свалку, площадь которой составляет 5 000 квадратных метров. Сведения об этом опубликованы на сайте «Мирмол».
На незаконной свалке был найден ядовитый и опасный для жизни бытовой и строительный мусор.
В данный момент идет тщательный сбор необходимой информации, на основании которой нарушителей привлекут к административной ответственности.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..