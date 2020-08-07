Незаконное здание в Махачкале построила жительница города. О том, что незаконное здание нужно уничтожить, женщине сообщили судебные приставы. Женщина по решению суда была обязана снести построенное за свой счет здание. Решение суда она проигнорировала, что повлекло за собой следующее решение: принудительно снести построенное здание.

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