ЗАМАНА - В Дагестане принудительно снесли незаконную постройку

В Дагестане принудительно снесли незаконную постройку

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07 августа, 2020. Пятница 10:26
В Дагестане принудительно снесли незаконную постройку

Вчера, 6 августа, Отдел судебных приставов по Кировскому району Махачкалы исполнил решение суда принудительно уничтожить незаконное здание, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу судебных приставов региона.

В Дагестане принудительно снесли незаконную постройку
Происшествия

Незаконное здание в Махачкале построила жительница города. О том, что незаконное здание нужно уничтожить, женщине сообщили судебные приставы. Женщина по решению суда была обязана снести построенное за свой счет здание. Решение суда она проигнорировала, что повлекло за собой следующее решение: принудительно снести построенное здание.

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