В Дагестане арестовали 11-го подозреваемого в мошенничестве с землей

Автор Мадина

В Дагестане задержали 44-летнего Сефера Мурадова - одиннадцатого по счету участника уголовного дела о краже и продаже земельных участков в Дербентском районе республики.