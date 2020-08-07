Как заявляет Советский районный суд Махачкалы, Мурадов будет пребывать под арестом до 30 сентября текущего года включительно. Другие 10 участников дела были задержаны 1 августа.
В Дагестане арестовали 11-го подозреваемого в мошенничестве с землей
- Автор Мадина
- 07 августа, 2020. Пятница 08:17
В Дагестане задержали 44-летнего Сефера Мурадова - одиннадцатого по счету участника уголовного дела о краже и продаже земельных участков в Дербентском районе республики.
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