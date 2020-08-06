Задержан бывший глава Дербентского района Курбан Курбанов
- Автор Мадина
- 06 августа, 2020. Четверг 08:00
Экс-руководитель Дербентского района Курбан Курбанов арестован в рамках расследования уголовного дела о незаконном выделении земельных участков, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на источник в МВД.
Бывший руководитель Дербентского района Курбан Курбанов задержан после допроса в Махачкале в рамках расследования уголовного дела о незаконном выделении земельных участков. Курбан Курбанов занимал должность главы Дербентского района с 1998 по 2014 годы. В 2014 году в отношении него было начато уголовное дело по подозрению в превышении должностных обязанностей. В 2017 году дело было остановлено. В данное время Курбан Курбанов занимает место руководителя дербентского филиала АГЭУ.
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