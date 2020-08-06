Первая фотография на коллаже была снята до взрыва, в ноябре прошлого года. Второй снимок с последствиями взрыва был сделан российским спутником удаленного зондирования Земли «Канопус-В».
«Роскосмос» показал последствия взрыва в Бейруте из космоса
- Автор Мадина
- 06 августа, 2020. Четверг 02:36
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки порта Бейрута до и после взрыва, пишет "Лента.ру".
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