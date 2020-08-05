На данный момент заявляют, что без дома остались 300 тысяч человек. Ущерб, который нанесен городу, Аббуд оценил в 3-5 миллиардов долларов.
Сотни тысяч человек лишились домов после взрыва в Бейруте
- Автор Мадина
- 05 августа, 2020. Среда 17:01
Сотни тысяч граждан Ливана остались без домов после взрыва в Бейруте, сообщает губернатор города Марван Аббуд, пишет "Лента.ру".
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