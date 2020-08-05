Названа возможная причина взрыва в Бейруте

Взрыв в Бейруте мог случиться из-за обычной халатности, заявляют источники, которые знакомы с процессом расследования, пишет "Лента.ру".

В Ливане регулярно обращали внимание на проблему безопасности хранения груза, но решать ее никто не стал. Сообщают, что пожар начался на складе №9, а потом перешел на 12-й, где и находились запасы селитры.