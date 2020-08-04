2 августа примерно в 21:00 на пересечении улиц Победы и Мусаясул Хасавюрта работники ОБППСП для проверки в рамках профилактической операции остановили машину “ВАЗ-111930”, за рулем которого сидел житель Дагестана. В автомобиле находился еще один пассажир – житель Хасавюрта, у которого при проверке был найден травматический пистолет “МР-79-9ТМ”, который был переделан для стрельбы боевыми патронами. Пистолет был снаряжен 8 патронами калибра 9 мм.