ЗАМАНА - Переделанный травматический пистолет обнаружен у жителя Дагестана

Переделанный травматический пистолет обнаружен у жителя Дагестана

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04 августа, 2020. Вторник 13:51
Переделанный травматический пистолет обнаружен у жителя Дагестана

В Хасавюрте работники Госавтоинспекции у 23-летнего мужчины нашли травматический пистолет, который был переделан для стрельбы боевыми патронами, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу МВД региона.

Переделанный травматический пистолет обнаружен у жителя Дагестана
Происшествия

2 августа примерно в 21:00 на пересечении улиц Победы и Мусаясул Хасавюрта работники ОБППСП для проверки в рамках профилактической операции остановили машину “ВАЗ-111930”, за рулем которого сидел житель Дагестана. В автомобиле находился еще один пассажир – житель Хасавюрта, у которого при проверке был найден травматический пистолет “МР-79-9ТМ”, который был переделан для стрельбы боевыми патронами. Пистолет был снаряжен 8 патронами калибра 9 мм.

Уточняют, что в отношении подозреваемого начато уголовное дело по ст. 222 Уголовного Кодекса России. Подробнее можно прочитать тут.

 

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