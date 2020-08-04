Кассационный суд подтвердил приговор экс-главному архитектору Махачкалы

Магомедрасула Гитинова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286 (2 эпизода) и п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного Кодекса России. Он получил 4 года 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права работать на государственной должности сроком на три года. Подробнее можно прочитать тут.