Магомедрасула Гитинова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286 (2 эпизода) и п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного Кодекса России. Он получил 4 года 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права работать на государственной должности сроком на три года. Подробнее можно прочитать тут.
Кассационный суд подтвердил приговор экс-главному архитектору Махачкалы
- Автор Мадина
- 04 августа, 2020. Вторник 11:49
Судебная коллегия по уголовным делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции приговорила экс-главного архитектора столицы Дагестана Магомедрасула Гитинова к 4 годам условного лишения свободы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Верховного суда.
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