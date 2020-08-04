Жители Дагестана обвиняются в незаконном оформлении инвалидности
- Автор Мадина
- 04 августа, 2020. Вторник 10:19
Восемь жителей Ставрополья и Дагестана обвиняются в даче взяток с задачей оформить ложную инвалидность. Номинальная увечность обходилась обвиняемым до 150 тысяч рублей, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК России по Ставропольскому краю.
Сообщают, что 8 жителей Ставропольского края и Дагестана обвиняются в даче взятки (ч. 3 ст. 291 Уголовного Кодекса России). Следствие выяснило, что с 2015 по 2018 год обвиняемые через посредников передавали взятки в определенные инстанции, чтобы получить документы на инвалидность. Подробнее можно прочитать тут.
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