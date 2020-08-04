ЗАМАНА - Жители Дагестана обвиняются в незаконном оформлении инвалидности

Жители Дагестана обвиняются в незаконном оформлении инвалидности

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04 августа, 2020. Вторник 10:19
Жители Дагестана обвиняются в незаконном оформлении инвалидности

Восемь жителей Ставрополья и Дагестана обвиняются в даче взяток с задачей оформить ложную инвалидность. Номинальная увечность обходилась обвиняемым до 150 тысяч рублей, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на  пресс-службу следственного управления СК России по Ставропольскому краю.

Жители Дагестана обвиняются в незаконном оформлении инвалидности
Происшествия

Сообщают, что 8 жителей Ставропольского края и Дагестана обвиняются в даче взятки (ч. 3 ст. 291 Уголовного Кодекса России). Следствие выяснило, что с 2015 по 2018 год обвиняемые через посредников передавали взятки в определенные инстанции, чтобы получить документы на инвалидность.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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