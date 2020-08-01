В соответствии с главной версией следствия судьёй был оправдан начальник райотдела Министерства внутренних дел, в деле о превышении должностных полномочий, факт которого был очевиден, так как начальник был пьяным и построил личный состав отдела полиции, затем нанёс оскорбления и телесные повреждения одному из сотрудников полиции. Прокурором была подана апелляция на решение суда вследствие очевидного несоответствия приговора по факту дела, и замечаниям по протоколам заседаний суда. В начале 2017 года подследственный в настоящее время судья, чтобы не допустить признания своего решения незаконным, сделал фальшивые протоколы судебных заседаний с отредактированными в них сведениями и подменил ими настоящие. Из-за этого вышестоящий суд не удовлетворил апелляцию прокурора и жалобу потерпевшего.
В Дагестане завели уголовное дело на районного судью
- Автор Габи
- 01 августа, 2020. Суббота 00:00
Республиканским отделом СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении судьи Ахтынского районного суда Республики Дагестан, который подозревается в служебном подлоге. Об этом проинформировали в пресс-службе Следственного комитета по региону.
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