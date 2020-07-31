Сотрудники УФСИН России по Дагестану и ФКУ ИК-2 остановили попытку попадания на территорию тюрьмы большой партии смартфонов и аксессуаров, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу МВД.

Во время досмотра машины «Газель» на КПП ИК-2, которая везла в тюрьму строительные материалы, были найдены 35 мобильников, зарядные устройства, наушники, SIM-карты и плеер, которые были умело спрятаны в листах фанеры.

Начато расследование. Собраны сведения, водителем газели написано объяснение.