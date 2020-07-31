За вклад в борьбу с коронавирусной борьбой в республике были награждены более 10 тысяч медицинских сотрудников. Документы на медиков было предоставлены главами больниц, которые как нельзя лучше знают тех, кто заслужил благодарность и поощрение. Гергебильской ЦРБ было предоставлено 168 кандидатур, в том числе – данные врача-рентгенолога Аминат Меджидовой, которая боролась с эпидемией на переднем крае, в ряду тех, чьи заслуги весьма важны. К сожалению, коронавирус унес жизнь самоотверженного врача, о чём руководство больницы не сообщило в министерство здравоохранения Дагестана. В связи с допущенной ошибкой супругу погибшей Аминат Меджидовой были принесены глубокие извинения.
Минздрав прокомментировал награждение врача Гергебильской ЦРБ
- Автор Мадина
- 31 июля, 2020. Пятница 02:00
В связи с распространяемыми в интернете сведениями о награждении врача Гергебильской ЦРБ министерство здравоохранения Дагестана разъясняет следующее:
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