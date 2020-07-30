На и.о. главы Дербентского района завели уголовное дело

Исполняющий обязанности руководителя Дербентского района и другие сотрудники администрации подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета по РД.

Следственные органы СК РФ по Дагестану открыли уголовное дело в отношении и.о. руководителя Дербентского района, сотрудников муниципального образования, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также Управления Росреестра по региону. Все перечисленные граждане подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса России. В данный момент идет следственный процесс, направленный на установление всех обстоятельств преступления. Подробнее об этом можно прочитать тут.