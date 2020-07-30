ЗАМАНА - На и.о. главы Дербентского района завели уголовное дело

На и.о. главы Дербентского района завели уголовное дело

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30 июля, 2020. Четверг 18:11
На и.о. главы Дербентского района завели уголовное дело

Исполняющий обязанности руководителя Дербентского района и другие сотрудники администрации подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета по РД.

На и.о. главы Дербентского района завели уголовное дело
Происшествия

Следственные органы СК РФ по Дагестану открыли уголовное дело в отношении и.о. руководителя Дербентского района, сотрудников муниципального образования, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также Управления Росреестра по региону. Все перечисленные граждане подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса России. В данный момент идет следственный процесс, направленный на установление всех обстоятельств преступления. Подробнее об этом можно прочитать тут.

 

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