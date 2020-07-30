Богайчук отметил, что люди должны осознавать, что нет 100% вероятности избежать повторного заражения.
Стало известно о трижды заразившемся COVID-19 пациенте
- Автор Мадина
- 30 июля, 2020. Четверг 01:50
Житель Украины из Тернопольской области заболел коронавирусом 3 раза. Об этом заявил глава управления здравоохранения региональной администрации Владимир Богайчук, пишет "Лента.ру".
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