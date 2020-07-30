В РД суд взыскал с депутата Махачкалы 8,3 миллионов рублей в пользу страны. Уточняют, что на эти деньги депутатом приобретены два дорогих автомобиля, но подтвердить законность источника доходов ему не удалось.

Как сообщают, три года назад депутат Махачкалы за больше чем 8 миллионов рублей купил два автомобиля. Однако его доход за 3 предшествующих этим сделкам года составил 2,3 миллиона рублей.

Прокуратура Дагестана подала иск в суд, в котором потребовала взыскать с депутата эти средства в пользу страны, так как он не подтвердил законность источника этих денег.

Суд данный иск удовлетворил.