ЗАМАНА - Суд взыскал с депутата 8 незаконно полученных миллионов

Суд взыскал с депутата 8 незаконно полученных миллионов

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30 июля, 2020. Четверг 00:55
Суд взыскал с депутата 8 незаконно полученных миллионов

В РД суд взыскал с депутата Махачкалы 8,3 миллионов рублей в пользу страны. Уточняют, что на эти деньги депутатом приобретены два дорогих автомобиля, но подтвердить законность источника доходов ему не удалось.

Суд взыскал с депутата 8 незаконно полученных миллионов
Происшествия

Как сообщают, три года назад депутат Махачкалы за больше чем 8 миллионов рублей купил два автомобиля. Однако его доход за 3 предшествующих этим сделкам года составил 2,3 миллиона рублей.

Прокуратура Дагестана подала иск в суд, в котором потребовала взыскать с депутата эти средства в пользу страны, так как он не подтвердил законность источника этих денег.

Суд данный иск удовлетворил.

 

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