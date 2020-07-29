ЗАМАНА - Против начальника архитектуры Избербаша начато уголовное дело

Против начальника архитектуры Избербаша начато уголовное дело

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29 июля, 2020. Среда 11:51
Против начальника архитектуры Избербаша начато уголовное дело

Против главы отдела строительства и архитектуры мэрии Избербаша начато уголовное дело за нарушение градостроительного законодательства. 

Против начальника архитектуры Избербаша начато уголовное дело
Происшествия

До этого прокуратура Избербаша начала проверку многоэтажного жилого дома на следование градостроительному законодательству.

Было выявлено, что в Избербаше главой отдела строительства и архитектуры в 2019 году было выдано разрешение на постройку многоэтажного дома со встроенными помещениями на территории, которая относится к зоне индивидуальной жилой застройки.

Нужно заметить, что разрешение начальник отдела строительства и архитектуры мэрии Избербаша выдал без результатов инженерного изучения, проектно-сметной документации и иных важных документов.

 

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