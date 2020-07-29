Против главы отдела строительства и архитектуры мэрии Избербаша начато уголовное дело за нарушение градостроительного законодательства.

До этого прокуратура Избербаша начала проверку многоэтажного жилого дома на следование градостроительному законодательству.

Было выявлено, что в Избербаше главой отдела строительства и архитектуры в 2019 году было выдано разрешение на постройку многоэтажного дома со встроенными помещениями на территории, которая относится к зоне индивидуальной жилой застройки.

Нужно заметить, что разрешение начальник отдела строительства и архитектуры мэрии Избербаша выдал без результатов инженерного изучения, проектно-сметной документации и иных важных документов.