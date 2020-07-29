Против начальника архитектуры Избербаша начато уголовное дело
- Автор Мадина
- 29 июля, 2020. Среда 11:51
Против главы отдела строительства и архитектуры мэрии Избербаша начато уголовное дело за нарушение градостроительного законодательства.
До этого прокуратура Избербаша начала проверку многоэтажного жилого дома на следование градостроительному законодательству.
Было выявлено, что в Избербаше главой отдела строительства и архитектуры в 2019 году было выдано разрешение на постройку многоэтажного дома со встроенными помещениями на территории, которая относится к зоне индивидуальной жилой застройки.
Нужно заметить, что разрешение начальник отдела строительства и архитектуры мэрии Избербаша выдал без результатов инженерного изучения, проектно-сметной документации и иных важных документов.
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