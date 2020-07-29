Как сообщают, у сотрудника Росгвардии был выходной. Его личного оружия в кобуре не было. Уточняют, что преступление было совершено в Сунженском районе Ингушетии, рядом с автодорогой Р-217 «Кавказ».
Стали известны подробности нападения на сотрудника Росгвардии в Ингушетии
- Автор Мадина
- 29 июля, 2020. Среда 02:06
Работник Росгвардии Микаил Алиев, которого убили неизвестные в Ингушетии, на момент инцидента не имел при себе оружия, пишет "Лента.ру".
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