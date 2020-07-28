Лукашенко рассказал, что он попал в 97% граждан Беларуси, которые перенесли вирус бессимптомно.
Лукашенко перенес коронавирус
- Автор Мадина
- 28 июля, 2020. Вторник 18:04
Лидер Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус. Об этом он сообщил во вторник, 28 июля, при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД в Минске, пишет "Лента.ру".
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