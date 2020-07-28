ЗАМАНА - Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии в Хасавюрте

Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии в Хасавюрте

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28 июля, 2020. Вторник 17:54
Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии в Хасавюрте

В Хасавюрте произошла авария, в которой погиб один человек и двое получили травмы, пишет РИА "Дагестан".

Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии в Хасавюрте
Происшествия

Авария случилась в 10:30 на 1 километре автодороги “Хасавюрт – Тлох”. 23-летний мужчина из Хасавюрта, сидел за рулем трактора-экскаватора марки “Fermec-860”, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с двигавшейся по основной дороге машиной “ВАЗ-217030”, которой управлял 25-летний мужчина из Казбековского района.

Как сообщают, в результате аварии 53-летняя пассажирка машины «ВАЗ-217030» от полученных травм погибла по пути в больницу Хасавюрта. Водитель и второй пассажир этой машины госпитализированы. 

 

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