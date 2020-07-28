Как информируют в ведомстве, утром 28 июля 4-летний мальчик поднялся на подоконник приоткрытого окна квартиры, которая расположена на восьмом этаже многоквартирного дома, и выпал оттуда. Ребёнок получил серьёзные травмы и скончался в больнице. Следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося, после чего примут процессуальное решение.
Из окна квартиры многоквартирного дома в Каспийске выпал 4-летний ребёнок
- Автор Габи
- 28 июля, 2020. Вторник 14:13
Работники Следственного комитета Российской Федерации по РД расследуют дело по факту падения 4-летнего мальчика из окна квартиры многоквартирного дома в городе Каспийск.
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