Из окна квартиры многоквартирного дома в Каспийске выпал 4-летний ребёнок

Работники Следственного комитета Российской Федерации по РД расследуют дело по факту падения 4-летнего мальчика из окна квартиры многоквартирного дома в городе Каспийск.

Как информируют в ведомстве, утром 28 июля 4-летний мальчик поднялся на подоконник приоткрытого окна квартиры, которая расположена на восьмом этаже многоквартирного дома, и выпал оттуда. Ребёнок получил серьёзные травмы и скончался в больнице. Следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося, после чего примут процессуальное решение.