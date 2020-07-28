ЗАМАНА - Дело о незаконном приобретении краснокнижных птиц на контроле у дагестанской прокуратуры

Дело о незаконном приобретении краснокнижных птиц на контроле у дагестанской прокуратуры

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28 июля, 2020. Вторник 13:26
Дело о незаконном приобретении краснокнижных птиц на контроле у дагестанской прокуратуры

В Избербаше прокуратура взяла на контроль процесс расследования уголовного дела о незаконной покупке птиц, которые занесены в Красную книгу РФ, пишет РИА "Дагестан".

Дело о незаконном приобретении краснокнижных птиц на контроле у дагестанской прокуратуры
Происшествия

Как сообщают, в апреле 2020 года в Избербаше житель Краснодарского края в группе с другими гражданами по предварительному сговору купил у анонимного продавца птицы, занесенные в Красную книгу России. Были приобретены двенадцать особей филина, две особи белоголового сипа, а также по одной особи орлана-белохвоста и орла-могильника. Все животные временно были незаконно перевезены в приют, который находится в Дербентском районе.

 

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