Дело о незаконном приобретении краснокнижных птиц на контроле у дагестанской прокуратуры

Как сообщают, в апреле 2020 года в Избербаше житель Краснодарского края в группе с другими гражданами по предварительному сговору купил у анонимного продавца птицы, занесенные в Красную книгу России. Были приобретены двенадцать особей филина, две особи белоголового сипа, а также по одной особи орлана-белохвоста и орла-могильника. Все животные временно были незаконно перевезены в приют, который находится в Дербентском районе.