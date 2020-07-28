Министерство транспорта Вьетнама прекратило полеты самолетов в Дананге и из него на 15 дней, начиная с 28 июля.
Во вьетнамском городе закрыли аэропорты из-за нового агрессивного коронавируса
- Автор Мадина
- 28 июля, 2020. Вторник 07:35
Во Вьетнаме закрыли авиасообщение с городом Дананг из-за возникновения нового опасного типа коронавируса. Об этом пишет Reuters, передает "Лента.ру".
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