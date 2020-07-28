ЗАМАНА - В Дагестане нашли труп погибшего под завалами тракториста

В Дагестане нашли труп погибшего под завалами тракториста

Автор
28 июля, 2020. Вторник 01:06
В Дагестане нашли труп погибшего под завалами тракториста

В Шамильском районе РД 26 июля работники МЧС по региону нашли труп тракториста, погибшего под завалами скальных пород. 

В Дагестане нашли труп погибшего под завалами тракториста
Происшествия

Поисками 27-летнего тракториста занимались 16 человек.

Погибшего нашли через 4 дня после инцидента.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top