В Дагестане нашли труп погибшего под завалами тракториста
- Автор Мадина
- 28 июля, 2020. Вторник 01:06
В Шамильском районе РД 26 июля работники МЧС по региону нашли труп тракториста, погибшего под завалами скальных пород.
Поисками 27-летнего тракториста занимались 16 человек.
Погибшего нашли через 4 дня после инцидента.
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