Сообщают, что за прошедшие 6 недель количество заражений увеличилось в 2 раза. «В ВОЗ пришла информация о примерно 16 млн случаев заражения и о больше 640 смертей. Эпидемия продолжает распространяться», — заявил Аданом Гебрейесус. Он добавил, что в скором времени организация соберет чрезвычайный комитет для разработки алгоритма для дальнейших действий.
Пандемия коронавируса ускорилась
- Автор Мадина
- 27 июля, 2020. Понедельник 15:03
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что коронавирусная эпидемия ускорила темп, пишет "Лента.ру".