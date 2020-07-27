Пандемия коронавируса ускорилась

Сообщают, что за прошедшие 6 недель количество заражений увеличилось в 2 раза. «В ВОЗ пришла информация о примерно 16 млн случаев заражения и о больше 640 смертей. Эпидемия продолжает распространяться», — заявил Аданом Гебрейесус. Он добавил, что в скором времени организация соберет чрезвычайный комитет для разработки алгоритма для дальнейших действий.