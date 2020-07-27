ЗАМАНА - Пандемия коронавируса ускорилась

Пандемия коронавируса ускорилась

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27 июля, 2020. Понедельник 15:03
Пандемия коронавируса ускорилась

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что коронавирусная эпидемия ускорила темп, пишет "Лента.ру".

Пандемия коронавируса ускорилась
Происшествия

Сообщают, что за прошедшие 6 недель количество заражений увеличилось в 2 раза. «В ВОЗ пришла информация о примерно 16 млн случаев заражения и о больше 640 смертей. Эпидемия продолжает распространяться», — заявил Аданом Гебрейесус. Он добавил, что в скором времени организация соберет чрезвычайный комитет для разработки алгоритма для дальнейших действий.

 

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