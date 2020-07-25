За последние 24 часа на планете выявлены рекордные 284 196 заражений. Это число является максимальным с начала эпидемии.
Коронавирус побил рекорд по числу заражений
- Автор Мадина
- 25 июля, 2020. Суббота 02:29
Количество заражений коронавирусом на планете за прошедшие сутки увеличилось более чем на 284 тысячи, пишет "Лента.ру", ссылаясь на ВОЗ.
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