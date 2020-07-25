ЗАМАНА - Коронавирус побил рекорд по числу заражений

Коронавирус побил рекорд по числу заражений

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25 июля, 2020. Суббота 02:29
Коронавирус побил рекорд по числу заражений

Количество заражений коронавирусом на планете за прошедшие сутки увеличилось более чем на 284 тысячи, пишет "Лента.ру", ссылаясь на ВОЗ.

Коронавирус побил рекорд по числу заражений
Происшествия

За последние 24 часа на планете выявлены рекордные 284 196 заражений. Это число является максимальным с начала эпидемии.

 

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