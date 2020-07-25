У всех жертв вируса был поставлен диагноз пневмонии и выявлен положительный результат тестов на коронавирус.
Всего в Москве скончались 4389 человек.
В Москве за последние сутки скончались 14 человек с коронавирусом, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб города.
У всех жертв вируса был поставлен диагноз пневмонии и выявлен положительный результат тестов на коронавирус.
Всего в Москве скончались 4389 человек.
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