Двое юношей погибли и двое пострадали в результате ДТП в Дагестане

В Новолакском районе на 720-м километре автодороги «Кавказ» 38-летняя жительница дагестанской столицы, управляя Toyota Prado, выехала на встречную полосу движения, вследствие чего столкнулась с «ВАЗ-210740», проинформировали в пресс-службе МВД по РД.

За рулём «ВАЗ-210740» был 18-летний житель Чеченской республики. Он и ещё один пассажир в возрасте 19 лет скончались от нанесённых травм. Двое других молодых людей, в возрасте 17 и 20 лет, которые также находились в этом автомобиле, были госпитализированы в Хасавюртовскую больницу.