ЗАМАНА - Двое юношей погибли и двое пострадали в результате ДТП в Дагестане

Двое юношей погибли и двое пострадали в результате ДТП в Дагестане

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24 июля, 2020. Пятница 12:47
Двое юношей погибли и двое пострадали в результате ДТП в Дагестане

В Новолакском районе на 720-м километре автодороги «Кавказ» 38-летняя жительница дагестанской столицы, управляя Toyota Prado, выехала на встречную полосу движения, вследствие чего столкнулась с «ВАЗ-210740», проинформировали в пресс-службе МВД по РД.

Двое юношей погибли и двое пострадали в результате ДТП в Дагестане
Происшествия

За рулём «ВАЗ-210740» был 18-летний житель Чеченской республики. Он и ещё один пассажир в возрасте 19 лет скончались от нанесённых травм. Двое других молодых людей, в возрасте 17 и 20 лет, которые также находились в этом автомобиле, были госпитализированы в Хасавюртовскую больницу. 

 

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