ЗАМАНА - 45 килограммов черной икры изъято у двух жителей Дагестана

45 килограммов черной икры изъято у двух жителей Дагестана

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23 июля, 2020. Четверг 14:56
45 килограммов черной икры изъято у двух жителей Дагестана

Работники Пограничного управления ФСБ по РД совместно с УФСБ и МВД по региону обнаружили канал незаконного оборота икры осетровых видов, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Пограничного УФСБ РФ по РД.

45 килограммов черной икры изъято у двух жителей Дагестана
Происшествия

В Махачкале и Кизляре у двух мужчин нашли и изъяли примерно 45 килограммов черной икры рыбы осетровых видов, сообщает источник.

Ущерб биоресурсам оценивают в сумму, которая превышает 15 миллионов рублей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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