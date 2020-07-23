Работники Пограничного управления ФСБ по РД совместно с УФСБ и МВД по региону обнаружили канал незаконного оборота икры осетровых видов, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Пограничного УФСБ РФ по РД.
45 килограммов черной икры изъято у двух жителей Дагестана
- Автор Мадина
- 23 июля, 2020. Четверг 14:56
В Махачкале и Кизляре у двух мужчин нашли и изъяли примерно 45 килограммов черной икры рыбы осетровых видов, сообщает источник.
Ущерб биоресурсам оценивают в сумму, которая превышает 15 миллионов рублей. Подробнее можно прочитать тут.
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