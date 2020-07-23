МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в 11 регионах России

Грозы и сильный ветер возможно приведут к нарушению жизнедеятельности населения в 11 регионах РФ в четверг, проинформировали в ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что есть вероятность появления чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с нарушением деятельности объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, всех видов транспорта, подтоплением пониженных участков местности на территории Челябинской области, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Чечни.

Там прогнозируются грозы, может выпасть град, а скорость ветра вероятно достигнет 25 м/с.

Неблагоприятный прогноз в МЧС РФ возможен также для Бурятии, Башкирии, Татарстана, Дагестана, Самарской и Оренбургской областей. Там также могут быть грозы, град, скорость ветра достигать 20-23 м/с.