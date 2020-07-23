В селе Хилих сошел селевой поток. Местные жители ведут работы по расчистке главной улицы. Жизнь села не нарушена. На место выехали сотрудники МЧС. Подробнее об этом можно прочитать тут.
Селевой поток в Чародинском районе повредил мост через реку Рис-ор
- Автор Мадина
- 23 июля, 2020. Четверг 11:14
В Чародинском районе сошел селевой поток в населенном пункте Хитаб, поврежден мост через реку Рис-ор, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, пишет РИА "Дагестан".
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