Были перекрыты села Хнов, Фий и Гдым. Мост, который вел в село Хнов, размыт.
Селевой поток перекрыл дорогу к трем населенным пунктам Ахтынского района
- Автор Мадина
- 23 июля, 2020. Четверг 01:05
Селевой поток перекрыл дорогу к 3-м населенным пунктам Ахтынского района, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по РД.
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