Сагидов пособолезновал её родным и близким и отметил, что виновный в произошедшем пойман и задержан.
Глава Кировского района призвал автомобилистов быть предельно аккуратными за рулём.
Утром 22 июля вследствие наезда автотранспорта погибла 67-летняя женщина, убирающаяся на улице Магомеда Гаджиева дагестанской столицы. Об этом проинформировал глава Кировского района Салих Сагидов. Погибшая Жейран Мирзоева была работницей учреждения «Махачкала-1» и 30 лет подметала городские улицы.
Сагидов пособолезновал её родным и близким и отметил, что виновный в произошедшем пойман и задержан.
Глава Кировского района призвал автомобилистов быть предельно аккуратными за рулём.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..