ЗАМАНА - В Махачкале в результате наезда автотранспорта погибла женщина

В Махачкале в результате наезда автотранспорта погибла женщина

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23 июля, 2020. Четверг 00:12
В Махачкале в результате наезда автотранспорта погибла женщина

Утром 22 июля вследствие наезда автотранспорта погибла 67-летняя женщина, убирающаяся на улице Магомеда Гаджиева дагестанской столицы. Об этом проинформировал глава Кировского района Салих  Сагидов. Погибшая Жейран Мирзоева была работницей учреждения «Махачкала-1» и 30 лет подметала городские улицы.

В Махачкале в результате наезда автотранспорта погибла женщина
Происшествия

Сагидов пособолезновал её родным и близким и отметил, что виновный в произошедшем пойман и задержан.

Глава Кировского района призвал автомобилистов быть предельно аккуратными за рулём.

 

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