ЗАМАНА - Дело экс-замглавы Ахтынского района передано в суд

Дело экс-замглавы Ахтынского района передано в суд

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22 июля, 2020. Среда 18:24
Дело экс-замглавы Ахтынского района передано в суд

Судом будет рассмотрено дело в отношении бывшего заместителя главы Ахтынского района, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Данную информацию сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Дело экс-замглавы Ахтынского района передано в суд
Происшествия

В соответствии с версией следствия, бывший руководитель муниципалитета в 2018 году незаконно за счёт администрации приобрёл для сироты дом, который был не пригоден для постоянного проживания. На тот период он был ответственным за своевременное освоение бюджетных средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так обвиняемый, пользуясь своими полномочиями, перечислил на счёт продавца непригодного жилья более 502 тыс. рублей.

По словам представителя ведомства, было утверждено обвинительное заключение в отношении обвиняемого по части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ и дело передано в Ахтынский районный суд для рассмотрения по существу.

 

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