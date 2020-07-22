При проведении плановых дорожных взрывно-ремонтных работ в реку Аварское Койсу упал трактор вместе с водителем, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу МЧС РД.

Случай произошел на 73-м километре автодороги Шамильский район – Тлярата. Шла расчистка дорожного участка, когда трактор упал в Аварское Койсу. На месте в данный момент идут поиски тракториста. Этим занимаются спасатели Шамильской ППС в составе четырех человек и одной единицы техники.