ЗАМАНА - Трактор с трактористом упал в реку в Дагестане, ведутся поиски

Трактор с трактористом упал в реку в Дагестане, ведутся поиски

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22 июля, 2020. Среда 13:05
Трактор с трактористом упал в реку в Дагестане, ведутся поиски

При проведении плановых дорожных взрывно-ремонтных работ в реку Аварское Койсу упал трактор вместе с водителем, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу МЧС РД.

Трактор с трактористом упал в реку в Дагестане, ведутся поиски
Происшествия

Случай произошел на 73-м километре автодороги Шамильский район – Тлярата. Шла расчистка дорожного участка, когда трактор упал в Аварское Койсу.  На месте в данный момент идут поиски тракториста. Этим занимаются спасатели Шамильской ППС в составе четырех человек и одной единицы техники.

 

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