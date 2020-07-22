Каякентским районным судом с участием государственного обвинителя прокуратуры муниципалитета был вынесен приговор в отношении жителя региона. Он признан виновным в совершении преступления, которое предусмотрено пунктом «а» части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), проинформировали в пресс-службе прокуратуры РД.

Отмечается, что в процессе судебного заседания было установлено, что в 2019 году нарушитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем марки «Хендай Солярис» на федеральной автодороге «Кавказ», превысил установленную скорость более 90 км/ч, через сплошную выехал на полосу встречного движения, вследствие чего произошло столкновение с автомашиной марки «Мерседес Спринтер Миник.

После этого, согласно предварительной информации, от удара автомобиль Мерседес опрокинулся и левой задней частью кузова упал на крышу и капот двигающегося по своей полосе движения автомобиля ВАЗ-219010. Из-за этого водитель автомобиля «ВАЗ-219010» и пассажир автомобиля «Хендай Солярис» скончались.

Осужденный получил наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишение права управлять транспортными средствами в течение 3 лет.