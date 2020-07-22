В Махачкале арестован мужчина с мефедроном

В Махачкале был арестован 26-летний мужчина. При личном досмотре у него был найден и изъят «мефедрон». Сведения об этом опубликованы на сайте МВД Дагестана.

Задержанный был доставлен в полицейский отдел, а найденное направили на экспертизу, где подтвердили, что это наркотик «мефедрон».

Начато уголовное дело по ч.1 ст. 228 Уголовного Кодекса России.

Арестованный может получить срок до 3-х лет.