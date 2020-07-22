Задержанный был доставлен в полицейский отдел, а найденное направили на экспертизу, где подтвердили, что это наркотик «мефедрон».
Начато уголовное дело по ч.1 ст. 228 Уголовного Кодекса России.
Арестованный может получить срок до 3-х лет.
В Махачкале был арестован 26-летний мужчина. При личном досмотре у него был найден и изъят «мефедрон». Сведения об этом опубликованы на сайте МВД Дагестана.
Задержанный был доставлен в полицейский отдел, а найденное направили на экспертизу, где подтвердили, что это наркотик «мефедрон».
Начато уголовное дело по ч.1 ст. 228 Уголовного Кодекса России.
Арестованный может получить срок до 3-х лет.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..