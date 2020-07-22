Преступницам вынесен приговор по п.п. «б» и «з» ч. 2 ст. 127.1 (торговля людьми) Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Дагестанки, пытавшиеся продать младенца, получили условные сроки
- Автор Мадина
- 22 июля, 2020. Среда 02:39
Избербашский суд приговорил 5 женщин, обвинённых в купле-продаже малолетней девочки, на срок от 3 лет до 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Дагестана.
Последнее от Мадина
- В Москве умерли 19 пациентов с коронавирусом
- Эльмира Абиева: «Необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс наглядно показала пандемия коронавируса»
- Эльмира Абиева: «Необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс наглядно показала пандемия коронавируса»
- Дагестанцев познакомят с творчеством Григория Гагарина
- Дагестанцев познакомят с творчеством Григория Гагарина