У всех пациентов была выявлена пневмония и поставлен положительный результат тестов на коронавирус. В общем с начала пандемии в Москве скончались 4350 человек.
В Москве умерли 19 пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 22 июля, 2020. Среда 01:35
В Москве за прошедшие сутки скончались 19 человек с коронавирусом, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб города.
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