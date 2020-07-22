В Москве умерли 19 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 19 человек с коронавирусом, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб города.

У всех пациентов была выявлена пневмония и поставлен положительный результат тестов на коронавирус. В общем с начала пандемии в Москве скончались 4350 человек.