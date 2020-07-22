20 декабря 2019 года неизвестный мужчина совершил насильственные действия в отношении 10-летней девочки в подъезде многоквартирного дома по проспекту имени Имама Шамиля дагестанской столицы.
У следователей получилось составить словесный портрет насильника в соответствии с показаниями свидетелей: мужчина 18-25 лет ростом 170 см, среднего телосложения, лицо светлое, волосы каштановые. СК просит обращаться в следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы в случае, если станет известна какая-либо инфомация о преступнике и его местонахождении.