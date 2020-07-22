ЗАМАНА - В Дагестане разыскивается мужчина, подозреваемый в насилии над несовершеннолетним ребёнком

В Дагестане разыскивается мужчина, подозреваемый в насилии над несовершеннолетним ребёнком

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22 июля, 2020. Среда 00:41
В Дагестане разыскивается мужчина, подозреваемый в насилии над несовершеннолетним ребёнком

Следователи следственного комитете Российской Федерации по Республике Дагестан занимаются расследованием уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации (насильственные действия сексуального характера).

В Дагестане разыскивается мужчина, подозреваемый в насилии над несовершеннолетним ребёнком
Происшествия

20 декабря 2019 года неизвестный мужчина совершил насильственные действия в отношении 10-летней девочки в подъезде многоквартирного дома по проспекту имени Имама Шамиля дагестанской столицы.

У следователей получилось составить словесный портрет насильника в соответствии с показаниями свидетелей: мужчина 18-25 лет ростом 170 см, среднего телосложения, лицо светлое, волосы каштановые. СК просит обращаться в следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы в случае, если станет известна какая-либо инфомация о преступнике и его местонахождении. 

 

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