В Дагестане разыскивается мужчина, подозреваемый в насилии над несовершеннолетним ребёнком

Следователи следственного комитете Российской Федерации по Республике Дагестан занимаются расследованием уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации (насильственные действия сексуального характера).

20 декабря 2019 года неизвестный мужчина совершил насильственные действия в отношении 10-летней девочки в подъезде многоквартирного дома по проспекту имени Имама Шамиля дагестанской столицы.

У следователей получилось составить словесный портрет насильника в соответствии с показаниями свидетелей: мужчина 18-25 лет ростом 170 см, среднего телосложения, лицо светлое, волосы каштановые. СК просит обращаться в следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы в случае, если станет известна какая-либо инфомация о преступнике и его местонахождении.