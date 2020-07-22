ЗАМАНА - Судьи, адвокаты и нотариусы Дагестана обвиняются в мошенничестве на 78 миллионов рублей

Судьи, адвокаты и нотариусы Дагестана обвиняются в мошенничестве на 78 миллионов рублей

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22 июля, 2020. Среда 00:33
Судьи, адвокаты и нотариусы Дагестана обвиняются в мошенничестве на 78 миллионов рублей

В РД правоохранители задержали группу мошенников, девять лет незаконно получавшие деньги через суд. Сумма непозволительного дохода за указанные годы составила не менее 78 миллионов рублей, - проинформировали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Судьи, адвокаты и нотариусы Дагестана обвиняются в мошенничестве на 78 миллионов рублей
Происшествия

Согласно данным, представленным источником, среди злоумышленников должностные лица органов внутренних дел, адвокаты республиканской палаты, нотариусы палаты республики и прочие лица. Задержать получилось семерых, в частности руководителя преступного сообщества. Им оказался член Адвокатской палаты РД Арсланали Абулмуслимов.

В соответствии с данными правоохранителей, с 2011 по 2020 годы Абулмуслимов со своей командой подавали в суды РД сфальсифицированные иски от жителей республики, якобы имеющих право на реабилитацию после незаконного привлечения к уголовной ответственности. Для подтверждения такого мнимого права, мошенники благополучно подделывали документы.

Кадры с задержанием Арсланали Абулмуслимова размещены на сайте Следственного комитета РФ.

Более подробную информацию об этом можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан".

 

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взяты из открытых источников
 

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