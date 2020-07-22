Согласно данным, представленным источником, среди злоумышленников должностные лица органов внутренних дел, адвокаты республиканской палаты, нотариусы палаты республики и прочие лица. Задержать получилось семерых, в частности руководителя преступного сообщества. Им оказался член Адвокатской палаты РД Арсланали Абулмуслимов.
В соответствии с данными правоохранителей, с 2011 по 2020 годы Абулмуслимов со своей командой подавали в суды РД сфальсифицированные иски от жителей республики, якобы имеющих право на реабилитацию после незаконного привлечения к уголовной ответственности. Для подтверждения такого мнимого права, мошенники благополучно подделывали документы.
Кадры с задержанием Арсланали Абулмуслимова размещены на сайте Следственного комитета РФ.
Более подробную информацию об этом можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан".