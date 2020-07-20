Степанян сообщила, что на армяно-азербайджанской границе в ночь с 19 на 20 июля сохранялось относительное спокойствие, прерванное стрельбой Азербайджана. Огонь был прекращен, когда поступил ответный от армянской стороны.
Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия
- Автор Мадина
- 20 июля, 2020. Понедельник 09:50
Азербайджан нарушил за ночь режим прекращения стрельбы на границе с Арменией 9 раз, совершив из стрелкового оружия 137 выстрелов, пишет "Лента.ру", ссылаясь на пресс-секретаря минобороны Армении Шушан Степанян.