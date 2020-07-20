ЗАМАНА - Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах

Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах

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20 июля, 2020. Понедельник 08:27
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах

Ангарский маньяк Михаил Попков, забравший жизни 84 женщин, осужденный на 2 пожизненных срока, рассказал о новых жертвах. О причинах, которые толкнули его на признание, Попков поведал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Ленты.ру».

Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Происшествия

Маньяк рассказал, он устал от Торбеевского централа (колонии для пожизненно осужденных), а потому решил написать явку с повинной, дабы подарить себе импровизированный отпуск — поездку по следственным экспериментам. Подробнее интервью можно прочитать тут.

 

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