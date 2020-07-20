Ангарский маньяк Михаил Попков, забравший жизни 84 женщин, осужденный на 2 пожизненных срока, рассказал о новых жертвах. О причинах, которые толкнули его на признание, Попков поведал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Ленты.ру».

Маньяк рассказал, он устал от Торбеевского централа (колонии для пожизненно осужденных), а потому решил написать явку с повинной, дабы подарить себе импровизированный отпуск — поездку по следственным экспериментам. Подробнее интервью можно прочитать тут.